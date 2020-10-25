Джикия прокомментировал ситуацию с наложением санкций на "Спартак"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о санкциях на клуб со стороны Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор закрыл стадион московского клуба из-за нарушений, связанных с ограничением в период пандемии коронавируса.
"Как все прекрасно понимают, к "Спартаку" всегда будет особо пристальное внимание. Это показал и случай со мной. Так что - нет, я не удивлен", - цитирует футболиста Sport24.
"Спартак" возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 31 октября на своем поле с "Ростовом".
Не пропустите: "Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско. | http://soccernews.ru
главное
-
Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи
-
"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью
-
"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
-
Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах
-
"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак"
Лента новостей
-
Рахимов высказался о поражении "Уфы" в матче с "Ахматом"
-
Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"
-
"Лилль" и "Ницца" обменялись голами в матче Лиги 1
-
Евсеев прокомментировал результат матча "Краснодар" - "Спартак"
-
"Ахмат" в домашнем матче РПЛ обыграл "Уфу"
-
"Команда - бойцы". Глушаков - о победном матче "Химок" с "Ростовом"
-
Джикия прокомментировал ситуацию с наложением санкций на "Спартак"
-
Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи
-
Пеле рассказал, о чем больше всего жалеет
-
Гнабри, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Локомотивом"
-
"Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче Примеры
-
Карпин прокомментировал поражение "Ростова" от "Химок"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча против "Краснодара"
-
"Вольфсбург" победил "Арминию" в матче Бундеслиги
-
"Бордо", "Страсбур", "Метц" и "Реймс" одержали победы в Лиге 1
-
"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью
-
"Саутгемптон" нанес "Эвертону" первое поражение в сезоне
-
Журналист Конов поделился информацией о возможном продлении контракта "Спартака" с Тедеско
-
"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
-
Азар вернулся в общую группу "Реала"