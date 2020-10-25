Джикия прокомментировал ситуацию с наложением санкций на "Спартак"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о санкциях на клуб со стороны Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор закрыл стадион московского клуба из-за нарушений, связанных с ограничением в период пандемии коронавируса.

"Как все прекрасно понимают, к "Спартаку" всегда будет особо пристальное внимание. Это показал и случай со мной. Так что - нет, я не удивлен", - цитирует футболиста Sport24.

"Спартак" возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 31 октября на своем поле с "Ростовом".

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