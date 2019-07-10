Джикия прокомментировал своё назначение капитаном "Спартака"

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Джикия прокомментировал своё назначение капитаном "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился эмоциями после получения капитанской повязки "красно-белых".

"Быть капитаном "Спартака" - большая ответственность. Пока мне немного непривычно и очень интересно. Надеюсь, что справлюсь!" - цитирует 25-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Джикия перешёл в "Спартак" из "Амкара" в конце декабря 2016 года. Сумма трансфера составила 2,35 миллиона евро.

В минувшем сезоне центрбек сыграл за "народную команду" 35 матчей и забил 2 гола.

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