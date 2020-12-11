Джикия прокомментировал уход Газизова из "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своём отношении к отставке генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"Есть игроки, а есть руководство, которое решает, кого и когда увольнять. Меня тоже взяли на работу, и придёт момент, когда со мной будут прощаться. Но кого-то увольняют через пять месяцев, а кого-то... Но вообще, когда в команде какие-то перемены, это чувствуется. Но почувствовать это могут возрастные игроки, которые давно в "Спартаке". К примеру, я думаю о том, как уход гендиректора может отразиться на команде. Посмотрим. Всё будет определять результат. Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях. Когда он пришёл прощаться, от команды поблагодарил его за работу. Он пришёл утром на тренировку после официального объявления - перед занятием поговорили, пожали руки", - сообщил Джикия.

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь, проведя на посту гендиректора "красно-белых" 153 дня.

В текущем сезоне столичная команда ведёт борьбу за чемпионство в РПЛ, деля лидерство с "Зенитом" по итогам 17 туров.

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