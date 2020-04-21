Джикия прокомментировал уход Мельгарехо и Шюррле из "Спартака"

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Джикия прокомментировал уход Мельгарехо и Шюррле из "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о скором уходе из клуба полузащитников Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.

Напомним, что контракт парагвайца истекает летом и "красно-белые" не будут продлевать его, а немца принято решение не выкупать у дортмундской "Боруссии".

"Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в "Спартаке", вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего "Спартака" уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.

А что касается Шюррле, то уход такого футболиста - огромный минус, как в раздевалке, так и для меня, как для капитана "Спартака". Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Джикия.

В текущем сезоне Мельгарехо забил 1 мяч в 18 играх, а Шюррле отличился 2 голами и 4 ассистами в 18 матчах.

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