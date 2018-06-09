Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал возвращение к тренировочному процессу.

"Всегда приятно вернуться на базу. Уже не терпится надеть футболку "Спартака" и выйти защищать красно-белые цвета. Полгода мне уже снится футбол. Но играть в него пока не могу, к сожалению. Тренируюсь, восстанавливаюсь ещё от травмы. Провёл тренировку под наблюдением. Всё прошло хорошо. Приличная нагрузка была. Вроде со всем справился. Никаких осложнений и трудностей на тренировке не было" - сказал 24-летний футболист.

Напомним, что Джикия с января восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. | http://soccernews.ru