Джикия прокомментировал возвращение к тренировочному процессу

Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикия прокомментировал возвращение к тренировочному процессу

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал возвращение к тренировочному процессу.

"Всегда приятно вернуться на базу. Уже не терпится надеть футболку "Спартака" и выйти защищать красно-белые цвета. Полгода мне уже снится футбол. Но играть в него пока не могу, к сожалению. Тренируюсь, восстанавливаюсь ещё от травмы. Провёл тренировку под наблюдением. Всё прошло хорошо. Приличная нагрузка была. Вроде со всем справился. Никаких осложнений и трудностей на тренировке не было" - сказал 24-летний футболист.

Напомним, что Джикия с января восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов