Джикия прокомментировал выход "Спартака" в плей-офф Лиги Европы
Фото твиттер "Спартака"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился эмоциями после победы своей команды над "Легией" (1:0), которая позволила им выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
"Красно-белые" сенсационно выиграли группу ЛЕ, опередив "Наполи", "Лестер" и "Легию".
"Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что "Лестер", "Наполи", да и "Легия" - после первой игры у нас дома были очень тяжёлые мысли. Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас будет "Сочи".
Согласен, что первое место - это круто. Надеюсь, все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы", - сказал Джикия.
Не пропустите: Федун высказался о выходе "Спартака" в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гисдоль рассказал о характере травмы Камано
-
Джикия прокомментировал выход "Спартака" в плей-офф Лиги Европы
-
Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
-
"Барселона" отправила в аренду в "Гранаду" хавбека Кольядо
-
Уткин ярко высказался о будущем Руя Витории в "Спартаке"
-
Назван стадион, который примет мартовские стыковые матчи сборной России
-
Селихов - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Гисдоль прокомментировал поражение "Локомотива" от "Марселя"
-
Агент Альвареса отреагировал на новость об интересе "Зенита"
-
Стали известны 23 из 24 участников плей-офф Лиги Конференций
-
Лунев дебютировал за "Байер" через 5 месяцев после перехода
-
Главные новости дня: 9 декабря
-
Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты 6-го тура Лиги Европы
-
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
-
Стали известны возможные соперники "Зенита" в Лиге Европы
-
"Селтик" одолел "Бетис", "Байер" и "Вест Хэм" проиграли в своих матчах и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
-
"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков
-
Витория прокомментировал победу над "Легией"
-
"Спартак" показал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы