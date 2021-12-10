Джикия прокомментировал выход "Спартака" в плей-офф Лиги Европы

Фото твиттер "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился эмоциями после победы своей команды над "Легией" (1:0), которая позволила им выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

"Красно-белые" сенсационно выиграли группу ЛЕ, опередив "Наполи", "Лестер" и "Легию".

"Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что "Лестер", "Наполи", да и "Легия" - после первой игры у нас дома были очень тяжёлые мысли. Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас будет "Сочи".

Согласен, что первое место - это круто. Надеюсь, все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы", - сказал Джикия.

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