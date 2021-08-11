Джикия прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов

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Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия подвёл итоги противостояния с "Бенфикой" в квалификации Лиги Чемпионов.

Напомним, что "красно-белые" дважды проиграли с одинаковым счётом 0:2 и вылетели в Лигу Европы.

"Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше. Что касается "Бенфики", то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя.

Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для "Спартака". Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги Чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов постараться максимально исправить ситуацию.

Никто в команде не снимает с себя ответственности за вылет из Лиги Чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на всё это, нужно двигаться вперёд и не впадать в эту яму", - сказал Джикия.

В РПЛ "Спартак" проиграл два из трёх стартовых матчей и идёт на 11-м месте.

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