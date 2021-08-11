Джикия прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов
Фото сайт РПЛ
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия подвёл итоги противостояния с "Бенфикой" в квалификации Лиги Чемпионов.
Напомним, что "красно-белые" дважды проиграли с одинаковым счётом 0:2 и вылетели в Лигу Европы.
"Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше. Что касается "Бенфики", то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя.
Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для "Спартака". Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги Чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов постараться максимально исправить ситуацию.
Никто в команде не снимает с себя ответственности за вылет из Лиги Чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на всё это, нужно двигаться вперёд и не впадать в эту яму", - сказал Джикия.
В РПЛ "Спартак" проиграл два из трёх стартовых матчей и идёт на 11-м месте.
Не пропустите: Витория высказался о провальных результатах "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Месси хочет сыграть в ближайшем матче ПСЖ
-
"Фенербахче" ответил на предложение "Спартака" по Пелкасу
-
"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти
-
Месси: "Начинаю новый этап в своей жизни"
-
"Реал" подтвердил уход Кубо в "Мальорку"
-
Рамос: "Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси?"
-
"Арсенал" вступил в борьбу за японского защитника
-
"Динамо" обыграло "Минай" в перенесенном матче 1-го тура
-
Лукаку прилетел в Лондон для подписания контракта с "Челси"
-
"Арсенал" согласовал трансфер голкипера сборной Англии
-
Урунов близок к возвращению в "Уфу"
-
Варан прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"
-
Слуцкий высказался об отмене правила выездного гола
-
Защитник "Лилля" о переходе Месси в ПСЖ: "Зову Роналду в "Лилль" каждый день, а он только смеется"
-
Малком поделился эмоциями после возвращение в расположение "Зенита"
-
Карпин прокомментировал перенос шестого тура РПЛ
-
1
Фабрегас высказался о Месси
-
Источник: Такефуса Кубо перешел в "Мальорку"
-
Официально: Стефан Савич продлил контракт с "Атлетико"
-
Президент ПСЖ высказался о финансовом фэйр-плей