Джикия пропустит не менее полугода из-за травмы колена

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшее время ему будет сделана операция.

Сроки восстановления после подобных травм составляют не менее полугода.

Таким образом 24-летний Джикия пропустит вторую часть сезона и, скорее всего, не сыграет на Чемпионате Мира-2018.

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