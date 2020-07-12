Джикия провел сотый матч за "Спартак" в Сочи

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Джикия провел сотый матч за "Спартак" в Сочи

Капитан "Спартака" Георгий Джикия провел 100 матчей за "красно-белых". Накануне "красно-белые" встретились с "Сочи" (0:1)

В московском клубе футболист играет с сезона-2016/17. В том же году Джикия взял чемпионство.

Трансферная стоимость игрока - 8 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ он забил 1 гол и 1 ассист в 25 матчах.

Из-за очередного поражения "Спартак" опустился на 10 место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" располагается на 9 позиции.

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