Джикия рассказал, как он воспринял слова Федуна о возможном снятии "Спартака" с РПЛ

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна, который после матча 1-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:2), заявил, что снимет команду с РПЛ.

"Я понимаю Леонида Арнольдовича — он только что посмотрел матч, и все что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально — живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдет время, и все придет в норму.

На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом?", - приводит слова Джикии "Комсомольская правда".

Напомним, что арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев был отстранен от судейства. Также отстранили и VAR-ассистента матча Алексея Еськова, который позднее не прошел проверку на детекторе лжи.

Федун передумал снимать "Спартак" с чемпионата спустя несколько дней после своих слов.

Не пропустите: Каррера поделился мнением о лидерстве "Спартака" в РПЛ. | http://soccernews.ru