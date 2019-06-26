Джикия рассказал, как остановить Мбаппе

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия оригинально ответил на вопрос, как противостоять нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Наверное, лучше пропустить эту игру, и всё будет нормально", - сказал россиянин.

25-летний Джикия в прошлом сезоне сыграл за "Спартак" 35 матчей и забил 2 мяча.

20-летний Мбаппе в минувшей кампании провёл за ПСЖ 43 игры, отличился 39 голами и 17 ассистами.

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