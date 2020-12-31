Джикия рассказал, как отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт со "Спартаком"

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Джикия рассказал, как отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт со "Спартаком"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия признался, что не ожидал новости о желании главного тренера Доменико Тедеско покинуть клуб по окончании сезона.

Напомним, что после проигранного матча 19-го тура РПЛ против "Зенита" (1:3) немецкий наставник сообщил, что не будет продлевать контракт, истекающий в июне 2021 года. 

"Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить - в слова, которые он говорил. Ещё и результат игры был неудовлетворительным... На следующий день состоялось общее собрание команды, там ещё раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше", - сказал Джикия.

"Спартак" идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Тедеско возглавляет "красно-белых" с октября 2019 года.

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