Джикия рассказал о споре, из-за которого он может побриться налысо

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заключил пари с журналистом Мурадом Латиповым.

Предмет спора - результативность защитника "красно-белых" в сезоне 2019/20.

"Я поспорил с Мурадом Латиповым, что забью три мяча за сезон. Если не забиваю, то побреюсь налысо. Один я уже забил. Если будет поджимать время, то буду пенальти бить", - заявил футболист.

Напомним, что Джикия поразил ворота "Ростова" в июле во втором туре РПЛ. Всего в текущем сезоне он провёл за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах.

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