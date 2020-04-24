Джикия рассказал о споре, из-за которого он может побриться налысо

Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикия рассказал о споре, из-за которого он может побриться налысо

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заключил пари с журналистом Мурадом Латиповым.

Предмет спора - результативность защитника "красно-белых" в сезоне 2019/20.

"Я поспорил с Мурадом Латиповым, что забью три мяча за сезон. Если не забиваю, то побреюсь налысо. Один я уже забил. Если будет поджимать время, то буду пенальти бить", - заявил футболист.

Напомним, что Джикия поразил ворота "Ростова" в июле во втором туре РПЛ. Всего в текущем сезоне он провёл за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 23 апреля

Главные новости дня: 23 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов