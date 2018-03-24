Джикия рассказал, сколько лет ещё собирается играть за "Спартак"

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Джикия рассказал, сколько лет ещё собирается играть за "Спартак"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, сколько лет ещё собирается играть за "красно-белых".

"Если кто-то в команде захочет забрать мой 14-й номер себе, то ему придётся подождать, потому что я в "Спартаке" ещё на пять лет как минимум" - сказал 24-летний центрбек.

Напомним, что сейчас Джикия восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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