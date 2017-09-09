Джикия: "Результат матча против "Рубина" - закономерен"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия дал комментарий относительно сегодняшней игры своей команды против казанского "Рубина".

"1:0, считаю, - закономерный результат. У нас было больше моментов. Хотелось поскорее возобновить чемпионат и начать исправлять ситуацию. Дальше всt будет хорошо. Мне бы так хотелось", - цитирует 23-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" поборется за Луана уже зимой с испанским и итальянским клубами. | soccernews.ru