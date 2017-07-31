Джикия считает, что "Спартаку" по силам защитить чемпионский титул

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о шансах своей команды выиграть чемпионат России второй сезон подряд.

"Я считаю, что чемпионство "Спартака" второй год подряд - это реальность. Костяк команды сохранился. По крайней мере, я верю, что нам всё по силам" - сказал Джикия.

Напомним, что чемпионство "Спартака" по итогам прошлого сезона стало первым для "красно-белых" за 16 лет. Однако в новом сезоне "народная команда" буксует, стартовав в РФПЛ с двух ничьих.

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