Джикия: "Травмы крестообразных связок колена я не пожелаю даже злейшему врагу"

Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикия: "Травмы крестообразных связок колена я не пожелаю даже злейшему врагу"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы крестообразной связки коленного сустава.

"Все идет по плану. Уже занимаюсь в зале – с первого же дня. Всю необходимую работу проделываю. 

- Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением. Это проверенная клиника, сюда приезжает много футболистов, и не только футболистов. Тут очень качественно делают свое дело", - приводят слова Джикии российские СМИ.

Ожидается, что 24-летний Джикия пропустит из-за травмы около полугода.

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