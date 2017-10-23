Джикия: "У Промеса получится даже в "Барселоне"



Защитник "Спартака" Георгий Джикия считает, что его одноклубник Квинси Промес сможет заиграть в топ-клубе.

"Промес является одним из ключевых игроков из "Спартака". Если он продолжит так играть, забивать столько и помогать команде, то я думаю, что на него обратят внимание европейские топ-клубы. Хотя на него и так есть спрос. Так что все в его руках. Ну а мы всячески ему в этом поможем. Промес – трудяга, и очень хочет заиграть в топ-клубе. Думаю, у него получится, даже в "Барселоне". Он большой молодец.

Кто еще из "Спартака" мог бы заиграть в европейском топ-клубе? Есть ребята, которые могут со временем это сделать", - приводят слова Джикии российские СМИ.

25-летний Промес выступает за "Спартак" с 2014 года, провел за клуб 106 матчей и забил 54 гола.

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