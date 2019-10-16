Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия похвастался прогрессом партнёра по команде Самюэля Жиго в изучении русского языка.

Россиянин опубликовал в сторис инстаграма видео, на котором француз говорит по-русски: "Скажите, пожалуйста, как вас зовут".

Жиго выступает за "Спартак" с лета 2018 года. В составе "красно-белых" он сыграл 26 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Уткин раскритиковал трансферную политику "Спартака". | http://soccernews.ru