Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)
Капитан "Спартака" Георгий Джикия похвастался прогрессом партнёра по команде Самюэля Жиго в изучении русского языка.
Россиянин опубликовал в сторис инстаграма видео, на котором француз говорит по-русски: "Скажите, пожалуйста, как вас зовут".
Жиго выступает за "Спартак" с лета 2018 года. В составе "красно-белых" он сыграл 26 матчей и забил 5 голов.
Не пропустите: Уткин раскритиковал трансферную политику "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
2
Зинченко сделал предложение украинской телеведущей
-
"Арсенал" и "Эвертон" поборются за испанского защитника
-
Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)
-
1
Головин стал амбассадором компании "Gillette"
-
Форвард "Локомотива" Джорджевич назвал двух кумиров детства
-
Де Хеа рискует пропустить два месяца
-
1
Луис Адриано сделал предложение своей возлюбленной в туалете
-
"Интер" назвал сроки восстановления Алексиса Санчеса
-
1
Месси озвучил задачи "Барселоны" на сезон
-
1
Макси Лопес: "Я простил Икарди"
-
1
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
-
В тренерский штаб Тедеско в "Спартаке" могут войти два россиянина
-
"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид
-
2
Месси прокомментировал получение "Золотой бутсы"
-
Агуэро попал в ДТП
-
"Леганес" выплатил "Реалу" компенсацию из-за Лунина
-
Где они теперь? 14 самых молодых дебютантов Манчестер Юнайтед
-
Агент Шомуродова: "Предлагали Эльдора всем клубам РПЛ, но откликнулся только "Ростов"
-
Уткин раскритиковал трансферную политику "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8