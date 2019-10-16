Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)

Теги спартак москвагеоргий джикиясамюэль жиго

Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия похвастался прогрессом партнёра по команде Самюэля Жиго в изучении русского языка.

Россиянин опубликовал в сторис инстаграма видео, на котором француз говорит по-русски: "Скажите, пожалуйста, как вас зовут".

Жиго выступает за "Спартак" с лета 2018 года. В составе "красно-белых" он сыграл 26 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Уткин раскритиковал трансферную политику "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020

Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов