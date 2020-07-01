Джикия: "Уже привык, что в нашу сторону так судят"

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Джикия: "Уже привык, что в нашу сторону так судят"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия после поражения в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

"Не получилось забить, проиграли, эмоции плохие, конечно.

Мы не смогли реализовать свои моменты, хотя было несколько хороший подходов. Ну и спорные решения были не в нашу пользу, как всегда.

Я уже привык, что в нашу сторону так судят. Будем смотреть вечером, как эксперты будут разбирать наши спорные моменты. Интересно послушать их, что на этот раз они скажут", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".

"Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции в турнирной таблице РПЛ.

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