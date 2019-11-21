Джикия - в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020

Теги россиягеоргий джикиямемфис депай

Джикия - в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020

Стало известно, кто попал в рейтинг топ-100 футболистов национальных сборных по итогам отбора Евро-2020 по версии УЕФА.

Отметим, что в топ попал единственный футболист сборной России Георгий Джикия. Форвард Артем Дзюба занял 195-е место.

Первым в рейтинге стал вингер сборной Голландии Мемфис Депай.

Топ-10 выглядит так:

1. Мемфис Депай (Голландия);

2. Френки де Йонг (Голландия);

3. Джордан Пикфорд (Англия);

4. Маттейс де Лигт (Голландия);

5. Яспер Силлессен (Голландия);

6. Антуан Гризманн (Франция);

7. Бернарду Силва (Португалия);

8. Рубен Диаш (Португалия);

9. Серхио Рамос (Испания);

10. Криштиану Роналду (Португалия).

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