Джикия вернулся к тренировкам в общей группе

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Джикия вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

"Сегодня после длительного этапа восстановления Джикия вернулся в общую группу и работает на равных с партнёрами - без ограничений" - говорится в публикации "красно-белых".

"Это были самые трудные полгода в моей жизни. Счастлив, что они остались позади" - сказал Джикия.

Напомним, что 24-летний центрбек с января восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава. 

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