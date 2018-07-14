Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

"Сегодня после длительного этапа восстановления Джикия вернулся в общую группу и работает на равных с партнёрами - без ограничений" - говорится в публикации "красно-белых".

"Это были самые трудные полгода в моей жизни. Счастлив, что они остались позади" - сказал Джикия.

Напомним, что 24-летний центрбек с января восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава.

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