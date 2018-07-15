Джикия впервые сыграл за "Спартак" за последние семь месяцев



Защитник "Спартака" Георгий Джикия вышел на замену в товарищеском матче с сербским "Пролетером" (3:0).

Для футболиста этот матч стал первым за последние семь месяцев.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв связок колена прошлой зимой и с тех пор на поле не выходил.

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