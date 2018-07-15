Джикия впервые сыграл за "Спартак" за последние семь месяцев

Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикия впервые сыграл за "Спартак" за последние семь месяцев
Защитник "Спартака" Георгий Джикия вышел на замену в товарищеском матче с сербским "Пролетером" (3:0).

Для футболиста этот матч стал первым за последние семь месяцев.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв связок колена прошлой зимой и с тех пор на поле не выходил.

Не пропустите: "Спартак" и "Динамо" одержали крупные победы в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов