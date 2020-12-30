Джикия выбрал европейский чемпионат, в котором хотел бы сыграть

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия дал интервью "СЭ", в котором поделился какая европейская лига ему импонирует.

"Пока я никаких предложений не видел, мне не звонили, не общались по этим вопросам. Но в Европе нравится итальянский чемпионат. Люблю итальянскую кухню", — рассмеялся футболист.



Стоит отметить, что СМИ уже сообщали, что защитником сборной России интересуется ряд клубов Серии А, включая "Наполи" и "Аталанту".