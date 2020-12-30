Джикия выбрал европейский чемпионат, в котором хотел бы сыграть

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Джикия выбрал европейский чемпионат, в котором хотел бы сыгратьКапитан московского "Спартака" Георгий Джикия дал интервью "СЭ", в котором поделился какая европейская лига ему импонирует.

"Пока я никаких предложений не видел, мне не звонили, не общались по этим вопросам. Но в Европе нравится итальянский чемпионат. Люблю итальянскую кухню", — рассмеялся футболист.

Стоит отметить, что СМИ уже сообщали, что защитником сборной России интересуется ряд клубов Серии А, включая "Наполи" и "Аталанту".

Напомним, Джикия перешел в "Спартак" в декабре 2016 года. Его действующий контракт с клубом заканчивается в мае 2022 года. 

В сезоне 2020/2021 футболист провел в РПЛ 18 матчей.

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