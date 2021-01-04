Джикия выбрал команду мечты из российских футболистов

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Джикия выбрал команду мечты из российских футболистов

Капитан "Спартака" Георгий Джикия по просьбе юного болельщика Саввы выбрал команду мечты, составленную из российских футболистов.

"На воротах пусть будет Акинфеев. Справа в защите — Марио Фернандес. В центре — Савва. Справа в полузащите Савве будет помогать Александр Самедов. В центр к Савве поставим Рому Зобнина. Слева будет Антон Миранчук. Форварды? Пусть будет Федя Смолов, а под ним — Миранчук Леша. Савва будет капитаном. Будет выбирать схему, тактику и все остальное", - сказал Джикия в новогоднем эфире канале сборной России в YouTube.

В нынешнем сезоне 27-летний Джикия провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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