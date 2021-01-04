Джикия выбрал команду мечты из российских футболистов
Капитан "Спартака" Георгий Джикия по просьбе юного болельщика Саввы выбрал команду мечты, составленную из российских футболистов.
"На воротах пусть будет Акинфеев. Справа в защите — Марио Фернандес. В центре — Савва. Справа в полузащите Савве будет помогать Александр Самедов. В центр к Савве поставим Рому Зобнина. Слева будет Антон Миранчук. Форварды? Пусть будет Федя Смолов, а под ним — Миранчук Леша. Савва будет капитаном. Будет выбирать схему, тактику и все остальное", - сказал Джикия в новогоднем эфире канале сборной России в YouTube.
В нынешнем сезоне 27-летний Джикия провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Балотелли получил травму на разминке
-
"Интер" вступит в борьбу с "Ювентусом" за Грациано Пелле
-
1
Райола хочет переход Доннаруммы в "Челси" или ПСЖ, игрок желает остаться в "Милане"
-
"Реал" предложил Рамосу два варианта контракта
-
Джикия выбрал команду мечты из российских футболистов
-
Андрей Шевченко может возглавить "Челси"
-
1
"Барселона" определила приоритетные цели на зимнее трансферное окно
-
ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за Кейна
-
"Манчестер Сити" хочет подписать Рамоса
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о продаже Мирзова в "Химки"
-
В "Милане" сообщили о состоянии Ибрагимовича перед матчем с "Ювентусом"
-
1
Эдгар Давидс возобновил тренерскую карьеру
-
"Интер" стал фаворитом в борьбе за Ориги
-
Защитник "Арсенала" перейдет в "Ниццу"
-
"Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака"
-
3
Кевин де Брюйне отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити"
-
Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом матча Серии А
-
Бывший тренер сборной Италии отказался возглавить "Спартак"
-
"Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита"
-
"Рубин" может подписать воспитанника "Зенита"