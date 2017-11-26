Джикия: "Выложимся полностью, чтобы добиться успеха в матче с "Зенитом"

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Джикия: "Выложимся полностью, чтобы добиться успеха в матче с "Зенитом"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассуждает о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита".

"С первой тренировки в "Спартаке"» чувствовал, что это моя команда. Сейчас все в наших руках и ногах. Выложимся полностью, чтобы добиться успеха. Оставшиеся в ноябре и декабре игры очень важны. Да, в следующем году будут еще матчи. Но сейчас играем с "Зенитом", ЦСКА, "Ливерпулем"… И тульский "Арсенал" нельзя сбрасывать со счетов. Нам нужно набрать как можно больше очков.

Уже в понедельник встречаемся с "Зенитом". Думаю, если каждый в матче будет заниматься своим делом и отдаст на поле все силы, то сумеем победить. Сто процентов", - приводит слова Джикии официальный сайт клуба.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в понедельник, 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

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