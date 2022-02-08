Джикия высказался о будущем Бакаева в "Спартаке"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мыслями о возможном уходе из клуба хавбека Зелимхана Бакаева.
Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает в июне.
"Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака - очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в "Спартаке", - заявил Джикия.
В текущем сезоне Бакаев сыграл 23 матча за "Спартак", в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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