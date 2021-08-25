Джикия высказался о давлении на игроком "Спартака"

Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о давлении, которое оказывается на футболистов "красно-белых".

"Конечно, иногда приходится объяснять некоторым игрокам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В "Спартаке" с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах.

Я здесь уже давно. Можно сказать, пошел шестой сезон. И прекрасно понимаю уровень ответственности и давления, которое всегда было, есть и будет. Это касается и игроков, и всех остальных, кто имеет отношение к клубу", - сказал капитан команды.

Также не пропустите: "Милан" подписал нападающего "Монако". | http://soccernews.ru