Джикия высказался о давлении на игроком "Спартака"
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о давлении, которое оказывается на футболистов "красно-белых".
"Конечно, иногда приходится объяснять некоторым игрокам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В "Спартаке" с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах.
Я здесь уже давно. Можно сказать, пошел шестой сезон. И прекрасно понимаю уровень ответственности и давления, которое всегда было, есть и будет. Это касается и игроков, и всех остальных, кто имеет отношение к клубу", - сказал капитан команды.
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