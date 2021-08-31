Джикия высказался о капитанах сборной России
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах квалификации к ЧМ-2022.
"На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько.
Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность.
Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную", – сказал Джикия.
Напомним, что Россия уже 1 сентября сыграет против сборной Хорватии, 4-го – с Кипром, 7-го – с Мальтой.
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