Джикия высказался о капитанах сборной России

Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах квалификации к ЧМ-2022.

"На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько.

Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность.

Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную", – сказал Джикия.

Напомним, что Россия уже 1 сентября сыграет против сборной Хорватии, 4-го – с Кипром, 7-го – с Мальтой.

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