Джикия высказался о капитанстве в сборной России

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия дал комментарии по поводу того, что в ноябрьских матчах сборной России он был капитаном национальной команды.

"Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович [Черчесов] доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной - не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за неё больше матчей, чем я. В чём заключаются статус лидера, лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться и никто не возмутится, что я ношу повязку в "Спартаке", - сказал Джикия.

Напомним, что с 2018 года капитаном российской сборной является Артём Дзюба, но последние игры он пропускал из-за скандала с публикацией интимного видео.

В ноябре команда сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче, а также уступила Турции и Сербии в Лиге Наций.

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