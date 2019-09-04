Джикия высказался о конфликте с Оздоевым
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о конфликте с полузащитником "Зенита" Магомедом Оздоевым, который произошел во время матча 8-го тура чемпионата России.
"Конфликт с Оздоевым? Это уже старая история. У нас общая цель, думаем только о том, что предстоит сделать", - приводят слова Джикии российские СМИ.
Конфликт между Джикией и Оздоевым начался в концовке матча из-за того, что хавбек петербургского клуба зацепил вратаря "красно-белых" Александра Максименко. Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0.
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