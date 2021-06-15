Джикия высказался о критике в адрес сборной России

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Джикия высказался о критике в адрес сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал критику в адрес национальной команды и раасказал о подготвке к матче против Финляндии.

— Критика после игры с Бельгией? У нас большая страна, у всех есть право высказать свое мнение. Отвечу на этот вопрос иначе. После поражения от Бельгии поступали сообщения со словами поддержки, что у нас все впереди. Хочется говорить именно о положительных моментах, и мы благодарны тем людям, которые верят в нас.

— Что знаете о нападающих сборной Финляндии — Пукки и Похьянпало?

— Знаю, что они нападающие. Про Пукки знаю больше. Он классный футболист, забил много мячей, в том числе в предыдущем сезоне. По игре с Данией видел, что он агрессивен, настойчив, старается забивать, в штрафной умеет играть. Опасный форвард, — сказал Джикия.

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