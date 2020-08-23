Джикия высказался о победе "Спартака" в московском дерби

Теги спартак москвагеоргий джикиялокомотив москва

Джикия высказался о победе "Спартака" в московском дерби

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о победном матче команды в 4-м туре РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

"У нас был план и мы его придерживались. Выиграли и это самое главное. В первом тайме не могли подобраться к воротам соперника, но во втором начали играть побыстрее. Пропустили снова со стандарта, будем разбирать. При ничейном счете у них только у Эдера был момент, больше нет.

Физически мы хорошо готовы, в первом тайме тоже контролировали игру. Во втором тайме добавили, значит, были силы.

Мне в кайф такой плотный график, не ждем долго матчей. На игру приехал на самокате, я тут недалеко живу. Катаюсь на нем за бонусы "Спасибо". У меня самокат мощнее, чем у Маслова", - цитирует Джикию Sport24.

После 4 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

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