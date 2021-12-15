Джикия высказался о поражении "Спартака" от "Зенита" со счетом 1:7
Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о поражении команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" со счетом 1:7.
"Уместно ли слово позор по отношению к матчу "Зенит" — "Спартак" (7:1)? Да. Через это надо пройти. К сожалению, у меня в "Спартаке" было и 0:7 с "Ливерпулем", но надо двигаться вперед, — рассказал Джикия в эфире программы "Все на Матч!"
"Спартак", набрав в 18 турах 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "красно-белые" проведут 27 февраля 2022 года против ЦСКА.
28-летний Джикия в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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