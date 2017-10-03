Джикия высказался о потери сознания Самедовым в матче против "Урала"

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о потери сознания его партнером по команде Александром Самедовым в матче против екатеринбургского "Урала".

"Честно говоря, об этом даже не хочется вспоминать. Когда мы с Димой Комбаровым увидели, что произошло, то сразу поспешили на помощь. Надеюсь, наши слаженные действия помогли ему. Главное, что с Сашей - все хорошо, он - в строю и находится с нами в сборной", - цитирует 23-летнего бека Russia Today.

Напомним, Бубнов высказался о перспективах "Спартака" побороться за чемпионство. | soccernews.ru