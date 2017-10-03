Джикия высказался о потери сознания Самедовым в матче против "Урала"

Теги георгий джикияспартак москвауралалександр самедов

Джикия высказался о потери сознания Самедовым в матче против "Урала"Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о потери сознания его партнером по команде Александром Самедовым в матче против екатеринбургского "Урала".

"Честно говоря, об этом даже не хочется вспоминать. Когда мы с Димой Комбаровым увидели, что произошло, то сразу поспешили на помощь. Надеюсь, наши слаженные действия помогли ему. Главное, что с Сашей - все хорошо, он - в строю и находится с нами в сборной", - цитирует 23-летнего бека Russia Today.

Напомним, Бубнов высказался о перспективах "Спартака" побороться за чемпионство. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов