Джикия высказался о работе Карреры в АЕКе

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Джикия высказался о работе Карреры в АЕКе

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия признался, что рад успехам Массимо Карреры на посту главного тренера АЕКа.

"Я открываю результаты, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идёт, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье: один он добивается результата, или кто-то ему помогает", - сказал Джикия.

55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года.

В декабре 2019-го итальянец принял АЕК, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

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