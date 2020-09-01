Джикия высказался о слухах про интерес "Наполи" и "Фиорентины"

1 Теги спартак москвагеоргий джикиянаполифиорентина

Джикия высказался о слухах про интерес "Наполи" и "Фиорентины"

Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, как он относится к слухам, сватающим его в клубы из итальянской Серии А.

"У кого как, но мне приятно, когда пишут, что следят за мной, что рассматривают мою кандидатуру, тем более такие серьёзные команды, как "Наполи" или "Фиорентина" - тоже клуб с богатой историей. В таком интересе ведь тоже есть определённое признание и оценка твоей игры. Но я - футболист "Спартака". Сегодня я здесь нужен. И сегодня я здесь счастлив", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Джикия может заменить в составе "Наполи" Калиду Кулибали или занять место Николы Миленковича в "Фиорентине".

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 9 миллионов евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: Джикия рассказал, как он воспринял слова Федуна о возможном снятии "Спартака" с РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Lesse1977

I have made $ 13594 last month by working online from my home. I am a full time college student and by just doing this in my free time for few hours per week by using my laptop, I payed off my student loans. Check this out and start making cash online in so incredibly simply way by just following instructions on this website ... ══════HERE► www.pays19.com

Ответить

главное

Головин пропустит больше, чем ожидалось

Головин пропустит больше, чем ожидалось

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов