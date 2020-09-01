Джикия высказался о слухах про интерес "Наполи" и "Фиорентины"

Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, как он относится к слухам, сватающим его в клубы из итальянской Серии А.

"У кого как, но мне приятно, когда пишут, что следят за мной, что рассматривают мою кандидатуру, тем более такие серьёзные команды, как "Наполи" или "Фиорентина" - тоже клуб с богатой историей. В таком интересе ведь тоже есть определённое признание и оценка твоей игры. Но я - футболист "Спартака". Сегодня я здесь нужен. И сегодня я здесь счастлив", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Джикия может заменить в составе "Наполи" Калиду Кулибали или занять место Николы Миленковича в "Фиорентине".

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 9 миллионов евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.

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