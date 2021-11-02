Джикия высказался о "Спартаке"
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о ситуации, которая сложилась в стане красно-белых.
– К "Спартаку" всегда было повышенное внимание со стороны фанатов, экспертов и СМИ. Но, пожалуй, такого количества скандалов и споров, как в 2021 году, не было никогда даже в истории "Спартака". Как вы оцениваете ситуацию в клубе?
– Я соглашусь, что на сегодняшний день "Спартак" действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. По крайней мере я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.
У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются.
Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшении результатов. И что бы ни происходило, продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет.
В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится.
Несмотря на критику, все игроки "Спартака" профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.
– Насколько вся эта атмосфера скандалов и выяснения отношений влияет на вас как на капитана "Спартака"?
– Когда в клубе возникают какие-либо проблемы, то именно я как капитан команды узнаю о них первым и стараюсь правильно преподнести информацию игрокам, быстрее урегулировать конфликт или решить ситуацию, обсудить происходящее с руководством. Зачастую я не один принимаю решения, у нас есть что-то вроде совета, куда входит костяк клуба.
Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провел в "Спартаке" недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трех-пяти представителей команды.
Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации, чтобы найти правильный выход, – сказал Джикия.
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