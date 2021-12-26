Джикия высказался о "Спартаке" в Лиге Европы
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о выступлении красно-белых в Лиге Европы.
Напомним, что московский клуб занял первое место в группе с "Наполи", "Лестер" и "Легия".
"Подытоживая мои пять лет в "Спартаке", важно отметить то, что происходило совсем недавно.
"Спартак" вышел в 1/8 Лиги Европы с первого места в группе, чего в еврокубках не было с 1995 года!
Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая еще продолжается. По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с "Наполи".
Особенно домашний матч: стадион был максимально возможно заполнен, болельщики невероятно придерживали команду, а нам удалось отблагодарить их победой и итоговым результатом в групповом турнире", – сказал Джикия.
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