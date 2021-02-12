Джикия высказался о возможном переходе в европейский клуб

Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, стремится ли он уехать в Европу и какой чемпионат предпочитает для продолжения карьеры.

"В "Спартаке" такая ситуация, что тут каждые полгода так всё меняется, что никто не может знать и загадывать, что я буду делать через полгода или год. Если, конечно, будет какое-то серьёзное предложение, понятно, что я буду рассматривать. Я вообще спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет 20, я был бы заведённый или ещё какой-то. Какой европейский чемпионат выбрал бы? Италия мне ближе", - сказал капитан "красно-белых".

Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость 27-летнего россиянина оценивается в 9,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Джикия сыграл за "народную команду" 19 матчей и сделал 2 ассиста.

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