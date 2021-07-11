Джикия высказался о возможном переходе в один из итальянских клубов

Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал информацию о возможном переходе в один из итальянских клубов.

"Меня звали в "Наполи"? Кто писал об этом? Максимум мы сейчас можем поехать в итальянский ресторан. И на этом все", - приводит слова Джикии "Спорт-Экспресс".

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.

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