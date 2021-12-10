Джикия высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака"

Фото инстаграм Георгия Джикии

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия признался, что для него не станет сенсацией отставка Руя Витории с поста главного тренера.

"Не думаю об этом, всё может произойти. Я уже давно в "Спартаке" и мало чему удивляюсь", - сказал Джикия.

Под руководством Витории "Спартак" сенсационно вышел из группы Лиги Европы с первого места, опередив "Наполи", "Лестер" и "Легию". В то же время в РПЛ команда идёт только на 9-м месте после 17 туров.

Ожидается, что на следующей неделе "красно-белые" отправят в отставку португальца и назначат вместо него Паоло Ваноли.

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