Джикия высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего Квинси Промеса, который выступает за амстердамский "Аякс".
"Если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим. Он уехал спонтанно, и сейчас хороший повод вернуться", - приводит слова Джикии "РБ-Спорт".
Ранее сообщалось, что Промес согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.
В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
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|34
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|АЗ
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|Утрехт
|34
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|7
|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
|34
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|10
|Виллем II
|34
|44
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|Херенвен
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|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
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|34
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|15
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|34
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|Де Графсхап
|34
|29
|18
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|34
|23