Джикия высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Теги спартак москваквинси промесаяксгеоргий джикиятрансферы

Джикия высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего Квинси Промеса, который выступает за амстердамский "Аякс".

"Если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим. Он уехал спонтанно, и сейчас хороший повод вернуться", - приводит слова Джикии "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что Промес согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Спартак" объявил список футболистов на сборы в ОАЭ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба заболел коронавирусом

Дзюба заболел коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов