Джикия высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего Квинси Промеса, который выступает за амстердамский "Аякс".

"Если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим. Он уехал спонтанно, и сейчас хороший повод вернуться", - приводит слова Джикии "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что Промес согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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