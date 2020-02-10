Джикия высказался о возможности возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о своём отношении к гипотетическому включению в заявку национальной команды на Евро-2020 полузащитника "Ростова" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в команду, мне будет приятно. Ребята - отличные. И Паша, и Саша", - сказал Джикия.

Напомним, что Кокорин не вызывался в сборную России с ноября 2017 года, а Мамаев - с июня 2016 года.

В групповом этапе Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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