Джикия выступил против полной отмены лимита
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
– Как вы относитесь к наличию лимита на легионеров?
– Я однозначно против полной отмены лимита, но я думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.
– Лимит на легионеров как-то влияет на выступление российских клубов на международных чемпионатах?
– Нет, я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема скорее в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать.
Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует.
Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнеры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.
– Как вы считаете, на уровень подготовки в России глобально как-то возможно повлиять?
– Чтобы поднять уровень внутреннего футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских клубах. Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол.
На мой взгляд, это настолько глобальная и сложная проблема, что потребуется отдельное огромное интервью, которое нужно будет разослать всем, кто отвечает за футбол в России, чтобы они задумались и приняли меры.
Главная проблема российского футбола сегодня – это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звезды мирового масштаба, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе, – сказал Джикия.
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