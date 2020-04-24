Джикия: "Я хотел бы поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет"

2 Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикия: "Я хотел бы поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что хотел бы перебраться в Европу.

"В плане Европы я пока думал только о Евро-2020. Хочется проявить себя на турнире. Мне кажется некорректно говорить, за какие клубы я хотел бы выступать.

Я хотел бы поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет. А так я бы хотел попробовать силы в европейском чемпионате. Страна? Мне очень близка итальянская Серия А. Любимый итальянский защитник - Кьеллини. У меня даже есть его футболка", - заявил Джикия.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хм...Обычно Барселона таких перехватывает в академиях.У команды есть шанс наверстать упущенное.Думаю,Лео одобрит!(Джикия молод и горяч,типаж Месси,в его вкусе)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Такая ситуация действительно странная.Георгий симулирует на 5+!Для Барсы или Реала подходит по такому критерию идеально!

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