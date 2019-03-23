Джикия: "Я, как и Черчесов, тоже не люблю слово "проблема"

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Джикия: "Я, как и Черчесов, тоже не люблю слово "проблема"

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, что думает о предстоящем матче квалификации Евро-2020 с командой Казахстана.

"Да, проиграли Бельгии, но уже отошли. Вчера целый день летели, сегодня будем смотреть и изучать соперника.

Я, как и Черчесов, тоже не люблю слово "проблема"! Да, есть потери, но у нас есть кому заменить ребят", -сказал Джикия.

Футболист защищает цвета "Спартака" в 2016 году. За сборную России Джикия дебютировал летом 2017 года в матче со сборной Венгрии.

Встреча России и Казахстана состоится завтра, 24 марта. Начало - в 17:00 (мск).

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