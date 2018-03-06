Джикия: "Я сделаю все, чтобы восстановиться к Чемпионату Мира"

Теги спартак москвароссиягеоргий джикия

Джикия: "Я сделаю все, чтобы восстановиться к Чемпионату Мира"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ходе своего восстановления после травмы колена.

"Уже точно не смогу вспомнить первую мысль, когда узнал, что это кресты. Но это точно было что-то, связанное с разочарованием. Когда травма официально подтвердилась, понял, что предстоит большой путь, который надо будет пройти, и от этого никуда не деться. Первые дни после операции, первые тренировки - самые тяжелые, когда ты не можешь наступить на ногу, а тебе говорят: "Спускайся в тренажёрный зал!". Первый этап восстановления в Риме был направлен на то, чтобы я как можно быстрее начал сгибать ногу. Сейчас каждое утро занимаемся балансом, стабилизацией, укреплением колена.

Говорят, что такие травмы сильно меняют людей. Но, наверное, ещё не прошло достаточно времени, чтобы я увидел в себе глобальные изменения. Я всё тот же Джикия. Но теперь понимаю, что футбол в моей жизни — не просто работа. Это что-то большее. Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, поэтому остаётся только работать.Что касается более конкретных сроков, то они будут известны 22 марта, когда я пройду второй тест. Есть шанс, что удастся восстановиться к чемпионату мира. Я делаю всё, что зависит от меня, потому что я этого очень хочу", - приводит слова Джикии официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний Джикия получил травму в середине января.

Не пропустите: Ханни побывал в музее "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 ЦСКА Москва 21 38
5 Зенит Санкт-Петербург 21 38
6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов