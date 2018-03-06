Джикия: "Я сделаю все, чтобы восстановиться к Чемпионату Мира"



Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ходе своего восстановления после травмы колена.

"Уже точно не смогу вспомнить первую мысль, когда узнал, что это кресты. Но это точно было что-то, связанное с разочарованием. Когда травма официально подтвердилась, понял, что предстоит большой путь, который надо будет пройти, и от этого никуда не деться. Первые дни после операции, первые тренировки - самые тяжелые, когда ты не можешь наступить на ногу, а тебе говорят: "Спускайся в тренажёрный зал!". Первый этап восстановления в Риме был направлен на то, чтобы я как можно быстрее начал сгибать ногу. Сейчас каждое утро занимаемся балансом, стабилизацией, укреплением колена.

Говорят, что такие травмы сильно меняют людей. Но, наверное, ещё не прошло достаточно времени, чтобы я увидел в себе глобальные изменения. Я всё тот же Джикия. Но теперь понимаю, что футбол в моей жизни — не просто работа. Это что-то большее. Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, поэтому остаётся только работать.Что касается более конкретных сроков, то они будут известны 22 марта, когда я пройду второй тест. Есть шанс, что удастся восстановиться к чемпионату мира. Я делаю всё, что зависит от меня, потому что я этого очень хочу", - приводит слова Джикии официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний Джикия получил травму в середине января.

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