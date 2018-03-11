Джикия: "Я сейчас сосредоточен только на восстановлении после травмы, а "Спартак" станет чемпионом"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о ходе своего восстановления после травмы.
"Уже тренируюсь, восстановление идет все по плану. Много задают вопросов по поводу травмы, но я отвечаю коротко. Я сейчас сосредоточен только на восстановлении после травмы. Как получил ее? Не знаю как это получилось, меня никто не трогал, сам поставил так ногу. Получилось так как получилось, ничего не поделаешь.
Если честно сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен. Какие сроки восстановления? 27 марта еду в Рим и там пройду обследование, после которых уже будут известны окончательны сроки. Думаю, что будет все нормально, так как восстановление идет по плану.
Кто станет чемпионом России-2018? "Спартак". Верим, что сможем догнать "Локомотив", - приводят слова Джикии российские СМИ.
Напомним, что 24-летний Джикия получил травму колена в январе и выбыл из строя на несколько месяцев.
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|13
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