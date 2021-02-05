Джикия забил гол-красавец на тренировке "Спартака" (видео)
Московский "Спартак" продолжает зимний сбор в ОАЭ. Официальный Твиттер команды опубликовал видео одного из красивых моментов тренировки. Капитан "красно-белых" Георгий Джикия смог забить гол внешней стороной стопы с отрицательного угла.
"Мастерский удар от кэпа!" – подписала видео пресс-служба.
Мастерский удар от кэпа! #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/zdsR1GZOnL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 5, 2021
Московский клуб в Дубае проведет еще ряд контрольных встреч. Ближайшая, против солигорского "Шахтера" состоится завтра, 6 февраля. Начало матча – в 15:00 по Москве.
Читать также: "Спартак" определился с местом проведения третьего сбора | http://soccernews.ru
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