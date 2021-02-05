Джикия забил гол-красавец на тренировке "Спартака" (видео)

Московский "Спартак" продолжает зимний сбор в ОАЭ. Официальный Твиттер команды опубликовал видео одного из красивых моментов тренировки. Капитан "красно-белых" Георгий Джикия смог забить гол внешней стороной стопы с отрицательного угла.

"Мастерский удар от кэпа!" – подписала видео пресс-служба.