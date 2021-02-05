Джикия забил гол-красавец на тренировке "Спартака" (видео)

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Джикия забил гол-красавец на тренировке "Спартака" (видео)Московский "Спартак" продолжает зимний сбор в ОАЭ. Официальный Твиттер команды опубликовал видео одного из красивых моментов тренировки. Капитан "красно-белых" Георгий Джикия смог забить гол внешней стороной стопы с отрицательного угла.

"Мастерский удар от кэпа!" – подписала видео пресс-служба.

Московский клуб в Дубае проведет еще ряд контрольных встреч. Ближайшая, против солигорского "Шахтера" состоится завтра, 6 февраля. Начало матча – в 15:00 по Москве.

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